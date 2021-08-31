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2007 Honda Civic

168,000 KM

Details Description Features

$5,495

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2007 Honda Civic

2007 Honda Civic

LX,ALLOY WHEELS,AUX,CERTIFIED

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2007 Honda Civic

LX,ALLOY WHEELS,AUX,CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$5,495

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168,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7922751
  • VIN: 2HGFA165X7H102963

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Cream
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 168,000 KM

Vehicle Description

2007 HONDA CIVIC LX,COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

***ALLOY WHEELS***

***CRUISE CONTROL***

***AUX CONNECTION***

*** POWER WINDOWS***

***POWER MIRRORS**

***AUTOMATIC TRANSMISSION***

 

EQUIPPED WITH ALLOY WHEELS,AUX,CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONER,AUTOMATIC TRANSMISSION,CD PLAYER, RADIO, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

**EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 

 

RYDER MOTORS 

 

PHONE 905 208 5000 

 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Rear Window Defrost
Brake Assist
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Warranty Available
Cloth Seats
Variable Speed Intermittent Wipers
Front Reading Lamps
Power Outlet

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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