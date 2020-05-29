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2007 Hyundai Tucson

2007 Hyundai Tucson

**SUNROOF / LEATHER SEATS / POWER OPTIONS***

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2007 Hyundai Tucson

**SUNROOF / LEATHER SEATS / POWER OPTIONS***

Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Sale Price

$6,495

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  • 184,838KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5090144
  • VIN: KM8JM12D17U560476
Exterior Colour
Gold
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
5-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2007 HYUNDAI TUCSON ONLY 184,838 KMS JUST FOR $6495.00. AUTOMATIC WITH ALL POWER  OPTIONS, SUNROOF, LEATHER SEATS, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE, SOUND ENGINE AND TRANSMISSION.

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Rear Window Defrost
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
Seating
  • Leather Seats
Warranty
  • Warranty Available

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