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2007 Kia Spectra

98,000 KM

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2007 Kia Spectra

2007 Kia Spectra

4dr Sdn LX

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2007 Kia Spectra

4dr Sdn LX

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 5657625
  • Stock #: KNAFE121575424730
  • VIN: KNAFE121575424730

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # KNAFE121575424730
  • Mileage 98,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Tinted Glass
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Cup Holder
Folding Rear Seat
Passenger Airbag
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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