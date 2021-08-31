2007 Mazda MAZDA3

+ taxes & licensing
647-869-2555
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3
647-869-2555
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
VERY CLEAN, WELL MAINTAINED MAZDA 3 GS IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. PREVIOUSLY REGULARLY RUST PROOFED. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**
EQUIPPED WITH POWERED SUNROOF, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MORE.
THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU
NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT.
FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!
TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https: www.carpages.ca dealer mississauga reliable-pre-owned-cars
PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3