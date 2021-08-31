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2007 Mazda MAZDA3

92,000 KM

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2007 Mazda MAZDA3

GS,SUNROOF,ALLOY RIMS,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,CRUISE

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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92,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8045701
  • VIN: JM1BK32F371630184

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 92,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, WELL MAINTAINED MAZDA 3 GS IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. PREVIOUSLY REGULARLY RUST PROOFED. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**

 

EQUIPPED WITH POWERED SUNROOF, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MORE.


THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU 


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PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Anti-Theft System
Keyless Entry
Alloy Wheels
Winter Tires
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
CD Player

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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