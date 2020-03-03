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2007 Mazda MAZDA5

4DR WGN GT

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2007 Mazda MAZDA5

4DR WGN GT

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$3,870

+ taxes & licensing

  • 103,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4745601
  • Stock #: JM1CR293770135496
  • VIN: JM1CR293770135496
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Beige
Body Style
Wagon
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED!!! VERY LOW MILEAGE ONLY 103000 KM BEST FOA A FAMILY .FULLY LOADED PREMIUM MODEL LEATHER SEATS . HEATED SEATS . SUNROOF . FOG LIGHTS . SPECIAL ALLOY RIMS . JUST WASEHD AND DETAILED . ACCIDENT FREE CLICK ON CARPROOF LINK . 


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Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
Safety
  • Power-Assist Disc Brakes
Additional Features
  • Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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