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2007 Nissan Altima

4dr Sdn I4 2.5

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2007 Nissan Altima

4dr Sdn I4 2.5

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$3,500

+ taxes & licensing

  • 97,000KM
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  • Listing ID: 4631670
  • Stock #: 1N4AL21E67C218637
  • VIN: 1N4AL21E67C218637
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED!!! U.S VEHICLE. ODOMETER IN MILES 97000 MILES.  

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Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
Seating
  • Folding Rear Seat
Safety
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
Additional Features
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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