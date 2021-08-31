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2007 Toyota Corolla

109,000 KM

Details Description Features

$5,495

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2007 Toyota Corolla

2007 Toyota Corolla

CE,POWER WINDOWS,POWER MIRRORS,CERTIFIED

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2007 Toyota Corolla

CE,POWER WINDOWS,POWER MIRRORS,CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$5,495

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109,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7922748
  • VIN: 1NXBR32E17Z929928

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Cream
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 109,000 KM

Vehicle Description

2007 TOYOTA COROLLA CE,COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

*** POWER WINDOWS***

***POWER MIRRORS**

***AUTOMATIC TRANSMISSION***

 

EQUIPPED WITH POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONER,AUTOMATIC TRANSMISSION,CD PLAYER, RADIO, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

**EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 

 

RYDER MOTORS 

 

PHONE 905 208 5000 

 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Rear Window Defrost
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Steering
AM/FM Radio
CD Player
Warranty Available
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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