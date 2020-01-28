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2007 Volkswagen Passat

4dr Auto 3.6 4MOTION

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2007 Volkswagen Passat

4dr Auto 3.6 4MOTION

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$3,500

+ taxes & licensing

  • 196,000KM
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  • Listing ID: 4605972
  • Stock #: WVWFU73C97P049504
  • VIN: WVWFU73C97P049504
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED !!! ACCIDENT FREE CLICK ON CARPROOF LINK .

ALL WHEEL DRIVE (AWD) LEATHER SEATS . HEATED SEATS . POWER SEATS . MEMORY SEATS . SUNROOF . SPECIAL ALLOY RIMS . CRUISE CONTROL . FOG LIGHTS . 4 EXTRA SUMER TIRES . DRIVER SUPER GREAT AND STRONG . BUY WITH CONFIDENCE 

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.

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Exterior
  • Tinted Glass
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Seating
  • Folding Rear Seat
Safety
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
Additional Features
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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