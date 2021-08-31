Menu
Account
Sign In
Back

2007 Volkswagen Touareg

174,000 KM

Details Description

$7,999

+ tax & licensing
Make it Yours
$7,999

+ taxes & licensing

Rahman Motors

416-505-3554

Contact Seller
2007 Volkswagen Touareg

2007 Volkswagen Touareg

4dr V6

Watch This Vehicle

2007 Volkswagen Touareg

4dr V6

Location

Rahman Motors

6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

416-505-3554

  1. 8065594
  2. 8065594
  3. 8065594
  4. 8065594
  5. 8065594
  6. 8065594
  7. 8065594
  8. 8065594
  9. 8065594
  10. 8065594
  11. 8065594
  12. 8065594
  13. 8065594
  14. 8065594
  15. 8065594
  16. 8065594
  17. 8065594
  18. 8065594
  19. 8065594
  20. 8065594
  21. 8065594
  22. 8065594
  23. 8065594
  24. 8065594
  25. 8065594
  26. 8065594
Contact Seller

$7,999

+ taxes & licensing

174,000KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8065594
  • Stock #: 016196
  • VIN: WVGBE67L67D016196

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 174,000 KM

Vehicle Description

2007 VOLKWAGEN TOUAREG V6, 4 WHEEL DRIVE (4WD), ONLY 174K!, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, A/C, ALLOY RIMS, CLEAN CARFAX REPORT (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, HAS BEEN FULLY SERVICED!!!, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Rahman Motors

2012 Scion tC 2dr HB...
 190,000 KM
$7,999 + tax & lic
2009 Nissan Murano A...
 171,000 KM
$7,499 + tax & lic
2011 Toyota Sienna 5...
 155,000 KM
$14,999 + tax & lic

Email Rahman Motors

Rahman Motors

Rahman Motors

6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

Call Dealer

416-505-XXXX

(click to show)

416-505-3554

Quick Links
Directions Website Inventory