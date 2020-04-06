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2008 Acura CSX

PREMIUM,LEATHER-HEATED,SUNROOF,ALLOYS,NO-ACCIDENTS

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2008 Acura CSX

PREMIUM,LEATHER-HEATED,SUNROOF,ALLOYS,NO-ACCIDENTS

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$5,950

+ taxes & licensing

  • 145,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4871322
  • VIN: 2HHFD56588H202796
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Tan Leather
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

**RELIABLE PRE-OWNED CARS** 

 

VERY CLEAN 2008 ACURA CSX PREMIUM. THIS BEAUTY IS IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. *NO-ACCIDENTS*.

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER BUCKET SEATS, HEATED-POWERED SEATS, SUNROOF, ALLOY WHEELS, FOLDING REAR SEATS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS. 

 

 

AS PER OMVIC REGULATION AND STANDARDS THIS VEHICLE IS NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. GET IT CERTIFIED FROM US FOR ONLY $499 OR CERTIFY YOURSELF & SAVE $$$.

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!! TRADES WELCOME FOR TOP $$$

 

*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- 

EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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