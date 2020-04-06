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**RELIABLE PRE-OWNED CARS**
VERY CLEAN 2008 ACURA CSX PREMIUM. THIS BEAUTY IS IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. *NO-ACCIDENTS*.
EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER BUCKET SEATS, HEATED-POWERED SEATS, SUNROOF, ALLOY WHEELS, FOLDING REAR SEATS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
AS PER OMVIC REGULATION AND STANDARDS THIS VEHICLE IS NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. GET IT CERTIFIED FROM US FOR ONLY $499 OR CERTIFY YOURSELF & SAVE $$$.
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