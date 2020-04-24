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2008 Audi A4

S-LINE,AWD,2.0T,LEATHER,FULLY LOADED,SHOWROOM COND

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2008 Audi A4

S-LINE,AWD,2.0T,LEATHER,FULLY LOADED,SHOWROOM COND

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$7,450

+ taxes & licensing

  • 148,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4934124
  • VIN: WAUDF68E58A140941
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***BUY FROM HOME PROGRAM***

 

**RELIABLE PRE-OWNED CARS**

 

VERY CLEAN RARE TO FIND 2008 AUDI A4 S-LINE 2.0T ALL WHEEL DRIVE QUATTRO IN SHOWROOM CONDITION. **CERTIFIED**

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS REAR BUMPER DIFFUSER, S-LINE ALLOY RIMS, LEATHER-HEATED SEATS, MEMORY-POWER SEATS, SUNROOF, AUDI SYMPHONY SOUND SYSTEM, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, STEERING WHEEL CONTROLS, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU*** 

 

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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- 

EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Aluminum Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Turbocharged
  • Conventional Spare Tire
  • Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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