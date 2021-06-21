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2008 Chevrolet Malibu

126,000 KM

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2008 Chevrolet Malibu

2008 Chevrolet Malibu

4dr Sdn 2LT

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2008 Chevrolet Malibu

4dr Sdn 2LT

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 7481661
  • Stock #: 1G1ZJ57BX8F230638
  • VIN: 1G1ZJ57BX8F230638

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1G1ZJ57BX8F230638
  • Mileage 126,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Tinted Glass
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
Folding Rear Seat
Navigation System

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