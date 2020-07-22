Menu
Account
Sign In
Back

2008 Chevrolet Uplander

121,000 KM

Details Description Features

$3,750

+ tax & licensing
Make it Yours
$3,750

+ taxes & licensing

Gardiner Motors

647-354-5500

Contact Seller
2008 Chevrolet Uplander

2008 Chevrolet Uplander

4dr Reg WB LS

Watch This Vehicle

2008 Chevrolet Uplander

4dr Reg WB LS

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

  1. 5657619
  2. 5657619
  3. 5657619
  4. 5657619
  5. 5657619
  6. 5657619
  7. 5657619
  8. 5657619
  9. 5657619
  10. 5657619
  11. 5657619
  12. 5657619
  13. 5657619
  14. 5657619
  15. 5657619
  16. 5657619
  17. 5657619
Contact Seller

$3,750

+ taxes & licensing

121,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5657619
  • Stock #: 1GNDU23178D164329
  • VIN: 1GNDU23178D164329

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brown
  • Interior Colour Beige
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 121,000 KM

Vehicle Description

SAFETY+CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE!!!


2 MONTHS FREE WARRANTY FOR ENGINE!!!


EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY UP TO 3 YEARS AVAILABLE.


EXCELLENT CONDITION. POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. FOG LIGHTS. AUX CABLE OUTLET.


ICE COLD AC. STRONG HEAT. THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.


PET-FREE. DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.


GUARANTEED UNBELIEVABLE PRICE.


NO DEALER OR ANY HIDDEN FEES AT ALL.


COME FOR TEST DRIVE.


GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.


WE ALSO SCRAP YOUR UNWANTED CARS.

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Air Conditioning
Keyless Entry
tilt steering
Trip Odometer
Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Gardiner Motors

2008 Chevrolet Malib...
 177,000 KM
$3,300 + tax & lic
2007 Chevrolet Equin...
 175,000 KM
$3,650 + tax & lic
2007 Honda Civic COU...
 180,000 KM
$3,500 + tax & lic

Email Gardiner Motors

Gardiner Motors

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

Call Dealer

647-354-XXXX

(click to show)

647-354-5500

Quick Links
Directions Website Inventory