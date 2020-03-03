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2008 Chrysler 300

Touring

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2008 Chrysler 300

Touring

Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-270-7657

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Sale Price

$4,495

+ taxes & licensing

  • 179,661KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4713888
  • Stock #: 644
  • VIN: 2C3LA53G88H229313
Exterior Colour
White
Interior Colour
White
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

 

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Remote Trunk Release
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
Seating
  • Bucket Seats

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