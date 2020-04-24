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2008 Dodge Grand Caravan

4dr Wgn SE

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2008 Dodge Grand Caravan

4dr Wgn SE

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$4,400

+ taxes & licensing

  • 131,000KM
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  • Listing ID: 4908756
  • Stock #: 2D8HN44H18R120310
  • VIN: 2D8HN44H18R120310
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Grey
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

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Exterior
  • Tinted Glass
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Cup Holder
Safety
  • Power-Assist Disc Brakes
Additional Features
  • Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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