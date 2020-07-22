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2008 Ford Escape

183,000 KM

Details Description Features

$3,860

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2008 Ford Escape

2008 Ford Escape

4WD 4dr I4 Hybrid

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2008 Ford Escape

4WD 4dr I4 Hybrid

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 5637177
  • Stock #: 1FMCU59H58KD13578
  • VIN: 1FMCU59H58KD13578

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1FMCU59H58KD13578
  • Mileage 183,000 KM

Vehicle Description

SAFETY+CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE!!!


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Vehicle Features

Fog Lights
ABS Brakes
Keyless Entry
tilt steering

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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