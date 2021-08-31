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2008 Ford Escape

120,900 KM

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$5,995

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Capital Motors

416-873-9656

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2008 Ford Escape

2008 Ford Escape

XLT

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2008 Ford Escape

XLT

Location

Capital Motors

202 Dundas Street West, Mississauga, ON L5B 1J1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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120,900KM
Used
Good Condition
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  • Listing ID: 7977494
  • VIN: 1FMCU03Z68KC04504

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 120,900 KM

Vehicle Description

2008 FORD ESCAPE*CERTIFIED*POWER OPTIONS* 6 MONTHS WARRANTY INCLUDED*NO ACCIDENTS

WE APPRECIATE YOU ARE CONSIDERING CAPITAL MOTORS

~POWER WINDOWS,POWER LOCKS,CRUISE CONTROL, ICE COLD A/C, SUNROOF

~THIS VEHICLE COMES WITH SAFETY INSPECTION (CERTIFIED), 6 MONTHS WARRANTY ON POWERTRAIN *** AND WITH FRESH OIL CHANGE AT NO ADDITIONAL COST.

~CAR FAX REPORT AVAILABLE AT NO ADDITIONAL COST

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EMAIL: capitalmotors66@gmail.com

*** WARRANTY ON POWERTRAIN, COVERS ENGINE, TRANSMISSION, HEAD GASKIT, $1000 PER CLAIM , $100 DEDUCTIBLE , UNLIMITED KMS FOR 6 MONTHS.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
Sunroof / Moonroof
CD Player

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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