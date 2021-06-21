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2008 Ford Focus

169,304 KM

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2008 Ford Focus

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4dr Sdn SES

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Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 7388078
  • Stock #: 1FAHP35N58W291923
  • VIN: 1FAHP35N58W291923

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1FAHP35N58W291923
  • Mileage 169,304 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Fog Lights
Tinted Glass
Traction Control
Air Conditioning
Keyless Entry
tilt steering
Folding Rear Seat
Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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