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2008 Honda Accord

131,000 KM

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$7,950

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2008 Honda Accord

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LEATHER,EX-L,FULLY LOADED,ONE-OWNER,CERTIFIED

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2008 Honda Accord

LEATHER,EX-L,FULLY LOADED,ONE-OWNER,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$7,950

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131,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5731413
  • VIN: 1HGCP36858A804650

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Beige Leather
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 131,000 KM

Vehicle Description

BACK TO SCHOOL SALE SPECIAL!!! **ON SALE NOW REDUCED FROM $8499**

 

VERY BEAUTIFUL SHOWROOM CONDITION 2008 HONDA ACCORD EX-L WITH WOOD TRIM LEATHER INTERIOR. **ONE-OWNER**  *PRICED TO SELL* **CERTIFIED**

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-HEATED SEATS, FOG LIGHTS, POWERED SUNROOF, POWERED SEATS, WOOD TRIM INTERIOR, ALLOY WHEELS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, MICHELIN TIRES, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU*** 

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Navigation System
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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