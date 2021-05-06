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2008 Hyundai Santa Fe

140,000 KM

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2008 Hyundai Santa Fe

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LIMITED,7 PASSENGER,AWD,LEATHER,CERTIFIED,LOADED

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2008 Hyundai Santa Fe

LIMITED,7 PASSENGER,AWD,LEATHER,CERTIFIED,LOADED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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140,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7088344
  • VIN: 5NMSH73EX8H180682

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

**7 PASSENGER** VERY WELL MAINTAINED RARE TO FIND HYUNDAI SANTA FE LIMITED ALL WHEEL DRIVE (AWD) 7 PASSENGER SEATING. FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  DRIVES AND LOOKS JUST LIKE NEW. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED**

INCLUDES ALL HIGH VALUE OPTIONS:  7 PASSENGER SEATING, LEATHER-HEATED SEATS, POWERED SEAT, FOG LIGHTS, POWERED SUNROOF, TINTED WINDOWS, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Auto-Dimming Rearview Mirror
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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