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2008 Jeep Liberty

262,000 KM

Details Description Features

$3,620

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2008 Jeep Liberty

2008 Jeep Liberty

4WD 4DR SPORT

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2008 Jeep Liberty

4WD 4DR SPORT

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 8996164
  • Stock #: 1J8GN28K58W141066
  • VIN: 1J8GN28K58W141066

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 1J8GN28K58W141066
  • Mileage 262,000 KM

Vehicle Description

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.
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Vehicle Features

Traction Control
Power-Assist Disc Brakes
Power Windows
Air Conditioning
tilt steering
Keyless Entry

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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