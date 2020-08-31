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2008 Kia Rondo

157,000 KM

Details Description Features

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2008 Kia Rondo

2008 Kia Rondo

4dr Wgn V6 EX

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2008 Kia Rondo

4dr Wgn V6 EX

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 5725719
  • Stock #: KNAFG526887211693
  • VIN: KNAFG526887211693

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Wagon
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # KNAFG526887211693
  • Mileage 157,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Air Conditioning
Keyless Entry
tilt steering
Cup Holder
Folding Rear Seat
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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