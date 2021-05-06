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2008 Mazda MAZDA3

165,000 KM

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GT,HEATED SEATS,LOADED,CERTIFIED,NO-ACCIDENT,AUTO

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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165,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7123096
  • VIN: JM1BK343381136802

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 165,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN MAZDA 3 GT HATCHBACK GRAND TOURING FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS**

 

INCLUDES HEATED SEATS, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Child Safety Locks
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
Temporary spare tire
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Warranty Available
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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