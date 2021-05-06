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2008 Mazda MAZDA3

157,000 KM

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2008 Mazda MAZDA3

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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157,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7137709
  • VIN: JM1BK32F181162506

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 157,000 KM

Vehicle Description

VERY NICE MAZDA 3 GS IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT! **

 

INCLUDES ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Child Safety Locks
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Cruise Control
Steering Wheel Controls
Remote Trunk Release
Power Outlet
Temporary spare tire
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Alloy Wheels
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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