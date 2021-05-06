2008 Mercedes-Benz C-Class

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2008 MERCEDES C300 4MATIC, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 151K, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEATS, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, BLUETOOTH, RADIO, CD PLAYER, A/C, ALLOY RIMS, NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, HAS BEEN SERVICED, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**
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