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2008 Mercedes-Benz C-Class

151,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2008 Mercedes-Benz C-Class

2008 Mercedes-Benz C-Class

4dr Sdn 3.0L 4MATIC

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2008 Mercedes-Benz C-Class

4dr Sdn 3.0L 4MATIC

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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  • Listing ID: 7123825
  • Stock #: 111970
  • VIN: WDDGF81XX8F111970

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 151,000 KM

Vehicle Description

2008 MERCEDES C300 4MATIC, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 151K, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEATS, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, BLUETOOTH, RADIO, CD PLAYER, A/C, ALLOY RIMS, NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, HAS BEEN SERVICED, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

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