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2008 Nissan Altima

4dr Sdn I4 2.5

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2008 Nissan Altima

4dr Sdn I4 2.5

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$2,980

+ taxes & licensing

  • 198,000KM
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  • Listing ID: 4605978
  • Stock #: 1N4AL21E98C173517
  • VIN: 1N4AL21E98C173517
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED !!! HEATED SEATS . SPECIALA LLOY RIMS DRIVER GREAT AND STRONG 

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Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
Seating
  • Folding Rear Seat
Safety
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
Additional Features
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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