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2008 Nissan Altima

157,000 KM

Details Description Features

$3,970

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2008 Nissan Altima

2008 Nissan Altima

4dr Sdn I4 2.5

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2008 Nissan Altima

4dr Sdn I4 2.5

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 5330456
  • Stock #: 1N4AL21E68C151071
  • VIN: 1N4AL21E68C151071

$3,970

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157,000KM
Used
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1N4AL21E68C151071
  • Mileage 157,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Air Conditioning
Cruise Control
Folding Rear Seat
ABS Brakes
Passenger Airbag
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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647-354-XXXX

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647-354-5500

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