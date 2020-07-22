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2008 Nissan Altima

130,000 KM

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$6,450

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2008 Nissan Altima

2008 Nissan Altima

LEATHER|2.5S|FULLY LOADED|CERTIFIED|EXTRA CLEAN

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2008 Nissan Altima

LEATHER|2.5S|FULLY LOADED|CERTIFIED|EXTRA CLEAN

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$6,450

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130,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5596926
  • VIN: 1N4AL24EX8C272424

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 130,000 KM

Vehicle Description

***RELIABLE PRE-OWNED CARS*** (**ON SALE NOW REDUCED FROM $6995**)

 

VERY CLEAN 2008 NISSAN ALTIMA COUPE 2.5S FULLY LOADED BLACK EXTERIOR WITH BLACK LEATHER INTERIOR. CLEAN CAR IN SHOWROOM CONDITION ALMOST SEEMS LIKE NEWW.

 

**LOW KMS** **NO-ACCIDENTS** **CERTIFIED**

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-HEATED SEATS, BOSE SOUND SYSTEM, POWER SEAT, PUSH TO START, BLUETOOTH, SUNROOF, AUXILARY, ALLOY RIMS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***  

 

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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

 

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- EMAIL US AT : R[hidden information] 

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

 THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Keyless Start
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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