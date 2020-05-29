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2008 Nissan Rogue

2008 Nissan Rogue

AWD,SL,HEATD SEAT,SUNROOF,LOADED,1-OWNER,NO-ACCIDE

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2008 Nissan Rogue

AWD,SL,HEATD SEAT,SUNROOF,LOADED,1-OWNER,NO-ACCIDE

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$5,950

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  • 148,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5201039
  • VIN: JN8AS58V18W145850
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***RELIABLE PRE-OWNED CARS*** (**ON SALE NOW REDUCED FROM $6450**)

 

VERY CLEAN 2008 NISSAN ROGUE SL ALL WHEEL DRIVE. FULLY LOADED!  **NO-ACCIDENTS**  **1-OWNER** **FULLY DEALER SERVICED BY NISSAN DEALERSHIPS PREVIOUSLY** 

 

EQUIPPED WITH POWERED SUNROOF, ALLOY  RIMS, HEATED SEATS, FOG LIGHTS, ROOF RACK, TINTED WINDOWS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS,  PADDLE SHIFTERS, ALL WHEEL DRIVE LOCK, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***  

 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

 WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$ 

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

 THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT PRIOR TO VISITING WITH MOAZZAM BY CALLING 647_869_2555.    DEALERSHIP NAME:  **RELIABLE PRE-OWNED CARS** 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Bluetooth
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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