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2008 Pontiac G6

169,000 KM

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2008 Pontiac G6

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4DR SDN SE

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2008 Pontiac G6

4DR SDN SE

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 7388081
  • Stock #: 1G2ZG57B184245146
  • VIN: 1G2ZG57B184245146

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1G2ZG57B184245146
  • Mileage 169,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Tinted Glass
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Folding Rear Seat
Navigation System

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