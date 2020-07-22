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2008 Pontiac Montana

148,000 KM

Details Description Features

$3,650

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2008 Pontiac Montana

2008 Pontiac Montana

Sv6 4dr Ext WB w/1SB

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2008 Pontiac Montana

Sv6 4dr Ext WB w/1SB

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 5657622
  • Stock #: 1GMDV23178D157592
  • VIN: 1GMDV23178D157592

Vehicle Details

  • Exterior Colour Beige
  • Interior Colour Beige
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 148,000 KM

Vehicle Description

SAFETY+CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE!!!


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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Cup Holder
Trip Odometer
Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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