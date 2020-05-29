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2008 Pontiac Torrent

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6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

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  • 143,000KM
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  • Listing ID: 5172083
  • Stock #: 2CKDL33F786348836
  • VIN: 2CKDL33F786348836
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

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Safety
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  • ABS Brakes
Exterior
  • Tinted Glass
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
Media / Nav / Comm
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