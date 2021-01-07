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2008 Saturn Vue

124,000 KM

Details Description Features

$3,870

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2008 Saturn Vue

2008 Saturn Vue

FWD 4DR I4 XE

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2008 Saturn Vue

FWD 4DR I4 XE

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 6538095
  • Stock #: 3GSCL33PX8S695854
  • VIN: 3GSCL33PX8S695854

Vehicle Details

  • Exterior Colour Copper
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 3GSCL33PX8S695854
  • Mileage 124,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Tinted Glass
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Cup Holder
Navigation System
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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