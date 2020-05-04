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2008 Toyota RAV4

Sport **BACK-UP CAMERA /SUNROOF/ POWER OPTIONS***

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2008 Toyota RAV4

Sport **BACK-UP CAMERA /SUNROOF/ POWER OPTIONS***

Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-270-7657

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Sale Price

$7,795

+ taxes & licensing

  • 198,848KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4971309
  • Stock #: 689
  • VIN: JTMBK32V286047732
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
5-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2008 TOYOTA RAV4 ONLY 198,848 KMS FOR JUST $7795.00.   AUTOMATIC , POWER OPTIONS, BACK-UP CAMERA, SUNROOF, ALLOY WHEELS, CRUISE CONTROL, FOG LIGHTS ,FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE, SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. 

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TOLL FREE : 1 (877) 960-1826

EMAIL US AT : inamq@hotmail.com

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Exterior
  • Alloy Wheels
Warranty
  • Warranty Available

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