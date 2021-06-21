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2008 Toyota RAV4

171,000 KM

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SPORT,V6,4WD,LEATHER,CERTIFIED,FULLY LOADED,

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2008 Toyota RAV4

SPORT,V6,4WD,LEATHER,CERTIFIED,FULLY LOADED,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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171,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7410293
  • VIN: JTMBK32V985055834

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 171,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN WELL MAINTAINED TOYOTA RAV4 V6 SPORT EDITION (4-WHEEL-DRIVE) 4WD IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. RARE TRIM TO FIND!! SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED**  

 

INCLUDES HIGH VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, POWERED SUNROOF, 4 WHEEL DRIVE LOCK, KEYLESS ENTRY, FOG LIGHTS, SPORT MODEL ALLOY RIMS, ROOF RACK, TINTED WINDOWS, HEATED EXTERIOR MIRRORS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Luggage Rack
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Warranty Available
Wheel Locks
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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