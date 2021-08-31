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2008 Volvo C30

136,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2008 Volvo C30

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2dr Cpe Auto 2.4i

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2008 Volvo C30

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Rahman Motors

6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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  • Listing ID: 7814574
  • Stock #: 062035
  • VIN: YV1MK382182062035

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Mileage 136,000 KM

Vehicle Description

2008 VOLVO C30 2.4i, ONLY 136K!, LOADED, BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM (BLIS), AUTOMATIC, 2 DOOR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, AUX, A/C, LIKEW NEW ALL-SEASON TIRES ON ORIGINAL ALLOY RIMS, NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

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