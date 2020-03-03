Menu
Account
Sign In

2009 Dodge Grand Caravan

4dr Wgn SE

Watch This Vehicle

2009 Dodge Grand Caravan

4dr Wgn SE

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

  1. 4745610
  2. 4745610
  3. 4745610
  4. 4745610
  5. 4745610
  6. 4745610
  7. 4745610
  8. 4745610
  9. 4745610
  10. 4745610
  11. 4745610
  12. 4745610
  13. 4745610
  14. 4745610
  15. 4745610
Contact Seller

$4,870

+ taxes & licensing

  • 156,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4745610
  • Stock #: 2D8HN44E49R667370
  • VIN: 2D8HN44E49R667370
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED!!! FULL STOW N GO MODEL (ALL SEATS FOLD INTO THE FLOOR). FLEX FUEL MODEL EXCELLENT ON GAS.


EXCELLENT CONDITION. 2 MONTHS FREE WARRANTY FOR ENGINE!!!!!


ICE COLD AC. STRONG HEAT. THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.


POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. AUX CABLE OUTLET.


PET-FREE. DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.


GUARANTEED UNBELIEVABLE PRICE.


NO DEALER OR ANY HIDDEN FEES AT ALL.


COME FOR TEST DRIVE.


FINANCING AVAILABLE.


GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.


WE ALSO SCRAP YOUR UNWANTED CARS.

Exterior
  • Tinted Glass
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Keyless Entry
  • tilt steering
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
Additional Features
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Gardiner Motors

2013 Ford Fiesta 5dr...
 150,000 KM
$4,980 + tax & lic
2012 Nissan Sentra 4...
 106,000 KM
$4,780 + tax & lic
2010 Chevrolet Malib...
 151,000 KM
$4,400 + tax & lic
Gardiner Motors

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

647-354-XXXX

(click to show)

647-354-5500

Send A Message