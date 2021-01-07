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2009 Dodge Grand Caravan

123,000 KM

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Rahman Motors

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2009 Dodge Grand Caravan

2009 Dodge Grand Caravan

4dr Wgn SE | Power Doors | Back-Up Cam | Remote Start

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2009 Dodge Grand Caravan

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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  • Listing ID: 6561104
  • Stock #: 980
  • VIN: 2D8HN44X09R701676

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gold
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 980
  • Mileage 123,000 KM

Vehicle Description

2009 DODGE GRAND CARAVAN SE, 7-PASSENGER, STO 'N GO, ONLY 123K, LOADED, BACK-UP CAMERA, AUTOMATIC, 4 DOOR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEAT, POWER DOORS, POWER TRUNK, KEY-LESS ENTRY, SAT. RADIO, CD PLAYER, AUX, A/C, ALLOY RIMS, NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONE OWNER VEHICLE, ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.


 


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RAHMAN MOTORS


6455 MISSISSAUGA RD.


MISSISSAUGA, L5N1A6, ON


 


**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**


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Vehicle Features

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
CD Player
AM/FM Stereo
BACKUP CAMERA
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors

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