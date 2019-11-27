Menu
Account
Sign In

2009 Dodge Journey

NO-ACCIDENTS,7-PASSENGER,SXT,LOADED,PRICED TO SELL

Watch This Vehicle

2009 Dodge Journey

NO-ACCIDENTS,7-PASSENGER,SXT,LOADED,PRICED TO SELL

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

Contact Seller
Sale Price

$4,795

+ taxes & licensing

  • 165,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4375209
  • VIN: 3D4GG57V19T550609
Exterior Colour
Green
Interior Colour
Tan
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
7

Certified

This vehicle is Safety Certified.

**RELIABLE PRE-OWNED CARS**
VERY CLEAN 2009 DODGE JOURNEY SXT *7-PASSENGER* FULLY LOADED **NO-ACCIDENTS**. THIS BEAUTY IS IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. JUST GOT ALL NEW BRAKES AND IS CERTIFIED READY TO GO.
EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS 7-PASSENGER SEATING, ALLOY WHEELS, POWER SEAT, AUTO-STARTER, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
*** THIS VEHICLE IS BEING SOLD COMPLETELY CERTIFIED WITH LOTS OF NEW PARTS & COMES FULLY DETAILED AT NO EXTRA CHARGES!!***
FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!! TRADES WELCOME FOR TOP $$$
*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******
--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 --
EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com
TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/
THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Rear Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • CD Changer
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Power Driver Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Powertrain
  • High Output
  • Engine Immobilizer
Windows
  • Privacy Glass
Additional Features
  • Auto-Dimming Rearview Mirror

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Reliable Pre-Owned Cars

2007 Toyota Yaris PO...
 151,000 KM
$4,450 + tax & lic
2012 Nissan Versa LO...
 121,000 KM
$4,450 + tax & lic
2010 Nissan Altima L...
 130,000 KM
$6,450 + tax & lic
Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

Quick Links
Directions Inventory

Call Dealer

647-869-XXXX

(click to show)

647-869-2555

Send A Message