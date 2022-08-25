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2009 Ford F-150

273,000 KM

Details Description Features

$6,800

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2009 Ford F-150

2009 Ford F-150

4WD SUPERCREW

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2009 Ford F-150

4WD SUPERCREW

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 8996158
  • Stock #: 1FTPW14V79FA82473
  • VIN: 1FTPW14V79FA82473

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 1FTPW14V79FA82473
  • Mileage 273,000 KM

Vehicle Description

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.
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Vehicle Features

Fog Lights
Heated Exterior Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
tilt steering
Keyless Entry
Cup Holder
MEMORY SEAT
Passenger Airbag
Auto Dimming Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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