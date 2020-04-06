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2009 Ford Focus

SE | AUTO | NO ACCIDENTS | LOW KM

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2009 Ford Focus

SE | AUTO | NO ACCIDENTS | LOW KM

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

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$4,995

+ taxes & licensing

  • 103,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4875228
  • Stock #: 2265
  • VIN: 1FAHP35N89W193261
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***** SERENA MOTORS *****

2009 FORD FOCUS SE AUTO

$4.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*103K*

*NO ACCIDENTS

 

*LOADED* 2.0L, AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER WINDOWS, POWER DOORS, AC, TRACTION CONTROL, AUX/MP3 RADIO, KEYLESS ENTRY AND MORE…

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Safety
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Keyless Entry
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Satellite Radio
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
Warranty
  • Warranty Available
Exterior
  • Tire Pressure Monitor
  • Steel Wheels
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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