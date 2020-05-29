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2009 Ford Fusion

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2009 Ford Fusion

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2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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  • 48,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5063586
  • Stock #: 2275
  • VIN: 3FAHP07ZX9R202365
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

Certified

This vehicle is Safety Certified.

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

2009 FORD FUSION SE V6 AUTO

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*CERTIFIED*

KM: 48.000 ONLY

*NO ACCIDENTS*

*ONE OWNER*

 

*LOADED* 3.0L, AUTOMATIC  TRANSMISSION,  ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER DOORS, AC, LEATHER DRIVER POWER SEAT , CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, ON BOARD TRIP COMPUTER, MP3 RADIO, KEYLESS ENTRY AND MORE...

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Child Safety Locks
  • Emergency Trunk Release
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Tire Pressure Monitor
  • Steel Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Covers

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