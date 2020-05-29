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2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7
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2009 FORD FUSION SE V6 AUTO
$6.995 + taxes & licensing
*CERTIFIED*
KM: 48.000 ONLY
*NO ACCIDENTS*
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