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2009 Ford Fusion

175,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2009 Ford Fusion

2009 Ford Fusion

4dr Sdn V6 SEL AWD

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4dr Sdn V6 SEL AWD

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

416-505-3554

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  • Listing ID: 6561092
  • Stock #: 9985
  • VIN: 3FAHP02159R136339

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 9985
  • Mileage 175,000 KM

Vehicle Description

2009 FORD FUSION SEL, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 175K, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEAT, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, SAT. RADIO, CD PLAYER, AUX, A/C, ALLOY RIMS, NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.


 


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RAHMAN MOTORS


6455 MISSISSAUGA RD.


MISSISSAUGA, L5N1A6, ON


 


**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**


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Vehicle Features

Fog Lights
ABS Brakes
Tinted Glass
Keyless Entry
Heated Exterior Mirrors

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