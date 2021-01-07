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2009 Honda Civic

153,000 KM

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2009 Honda Civic

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2009 Honda Civic

SPORT,SUNROOF,ALLOY RIMS,LOADED,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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153,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6542269
  • VIN: 2HGFA16609H014256

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 153,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN 2009 HONDA CIVIC SPORT EDITION IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT.

 

 **CERTIFIED** 

 

EQUIPPED WITH BUCKET SEATS, ALLOY RIMS, SPORT SPOILER, EXTERIOR HEATED MIRRORS, TINTED WINDOWS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19 REGULATIONS ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT IN ADVANCE BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

 

***RELIABLE PRE-OWNER CARS***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Variable Speed Intermittent Wipers
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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