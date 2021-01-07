Menu
Account
Sign In
Back

2009 Honda CR-V

141,000 KM

Details Description Features

$9,499

+ tax & licensing
Make it Yours
$9,499

+ taxes & licensing

Rahman Motors

416-505-3554

Contact Seller
2009 Honda CR-V

2009 Honda CR-V

4WD 5dr EX-L | Navigation | Back-Up Cam | Leather

Watch This Vehicle

2009 Honda CR-V

4WD 5dr EX-L | Navigation | Back-Up Cam | Leather

Location

Rahman Motors

6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

416-505-3554

  1. 6561107
  2. 6561107
  3. 6561107
  4. 6561107
  5. 6561107
  6. 6561107
  7. 6561107
  8. 6561107
  9. 6561107
  10. 6561107
  11. 6561107
  12. 6561107
  13. 6561107
  14. 6561107
  15. 6561107
  16. 6561107
  17. 6561107
  18. 6561107
  19. 6561107
  20. 6561107
  21. 6561107
  22. 6561107
  23. 6561107
Contact Seller

$9,499

+ taxes & licensing

141,000KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6561107
  • Stock #: 446
  • VIN: 5J6RE48749L807080

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 446
  • Mileage 141,000 KM

Vehicle Description

2009 HONDA CR-V EX-L, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 141K, FULLY LOADED, GPS NAVIGATION, BACK-UP CAMERA, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEAT, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, BLUETOOTH, RADIO, CD PLAYER, AUX, A/C, ALLOY RIMS, ONE OWNER VEHICLE, ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.


 


CALL AT 416-505-3554


 


VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COM


 


RAHMAN MOTORS


6455 MISSISSAUGA RD.


MISSISSAUGA, L5N1A6, ON


 


**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**


**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

Vehicle Features

Security System
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power Mirrors
Power Windows
Tinted Glass
Alloy Wheels
Air Conditioning
Cruise Control
tilt steering
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Rear Window Defroster
Navigation System
BACKUP CAMERA
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Rahman Motors

2008 Volvo XC90 AWD ...
 158,000 KM
$8,999 + tax & lic
2004 Honda Civic 4dr...
 139,000 KM
$2,499 + tax & lic
2010 Nissan Altima 4...
 157,000 KM
$6,999 + tax & lic

Email Rahman Motors

Rahman Motors

Rahman Motors

6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

Call Dealer

416-505-XXXX

(click to show)

416-505-3554

Quick Links
Directions Website Inventory