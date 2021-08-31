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2009 Honda CR-V

159,000 KM

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AWD,EX-L,LEATHER,FULLY LOADED,CERTIFIED,HTD SEATS,

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2009 Honda CR-V

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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159,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8045668
  • VIN: 5J6RE48769L806500

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Tan Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 159,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN WELL MAINTAINED HONDA CR-V EX-L ALL WHEEL DRIVE IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** 

 

*** ALL BRAND NEW TIRES AND ALL BRAND NEW BRAKES JUST INSTALLED!!! CERTIFIED READY TO GO! ***

 

EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, PREMIUM AUDIO, POWER SEAT, ALLOY RIMS, DUAL CLIMATE CONTROL, CRUISE CONTROL, POWERED SUNROOF, CD PLAYER, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MORE.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
ABS Brakes
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Passenger Airbag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Mirrors
Power Windows
Power Locks
POWER SEAT
Power Seats
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Front Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
CD Changer
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty Available
Premium Audio
Entertainment System
Driver Side Airbag
Sun/Moonroof

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