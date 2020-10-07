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2009 Honda Odyssey

140,000 KM

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$7,450

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2009 Honda Odyssey

2009 Honda Odyssey

POWERED DOORS,EX,ALLOY RIMS,LOADED,1-OWNER,CERTIFI

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2009 Honda Odyssey

POWERED DOORS,EX,ALLOY RIMS,LOADED,1-OWNER,CERTIFI

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$7,450

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140,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5865228
  • VIN: 5FNRL38419B503526

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 8
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

BACK TO SCHOOL SALE SPECIAL!!! **ON SALE NOW REDUCED FROM $8499**

 

2009 HONDA ODYSSEY EX WITH VERY LOW KMS. *POWERED SLIDING DOORS*  **ONLY ONE OWNER** * *PRICED TO SELL*  **CERTIFIED** 

 

EQUIPPED WITH POWERED SLIDING DOORS, ALLOY RIMS, POWERED SEAT, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU*** 

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Sliding Doors
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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