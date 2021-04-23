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2009 Honda Pilot

168,000 KM

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TOURING,4WD,NAVIGATION,LEATHER,BACKCAM,NO-ACCIDENT

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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168,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7015544
  • VIN: 5FNYF48929B504625

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 8
  • Mileage 168,000 KM

Vehicle Description

ONE OF THE CLEANEST HONDA PILOT TOURING 4 WHEEL DRIVE TOP OF THE LINE IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CLEAN CARFAX, NO-ACCIDENTS** **SAFETY CERTIFIED**

 

INCLUDES ALL HIGH VALUE OPTIONS: DVD PLAYER, GPS NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, LEATHER SEATS, POWERED SUNROOF, FRONT+REAR HEATED SEATS, PREMIUM SOUND SYSTEM, BLUETOOTH, SIDE MIRROR BLINKERS, ALLOY RIMS, FOG LIGHTS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

 

RELIABLE PRE-OWNED CARS LOCATED AT 2765 DERRY RD, EAST. MISSISSAUGA. (UNIT # 101)

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Navigation System
Back-Up Camera
Entertainment System
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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