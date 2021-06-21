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2009 Honda Pilot

153,000 KM

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EX-L,4WD,BACK-CAM,LEATHER,8 SEATER,CERTIFIED

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EX-L,4WD,BACK-CAM,LEATHER,8 SEATER,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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153,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7438121
  • VIN: 5FNYF48549B501769

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 8
  • Mileage 153,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN WELL MAINTAINED HONDA PILOT EX-L 4 WHEEL DRIVE (4WD) IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **8 PASSENGER SEATING**

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, BACKUP CAMERA, 4WD LOCK, 3RD ROW SEATING, DUAL CLIMATE CONTROL, REAR AIR AND HEAT CONTROLS, POWERED SUNROOF, DRIVER+ PASSENGER POWERED SEATS, ALLOY RIMS, FOG LIGHTS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Auto-Dimming Rearview Mirror
Conventional Spare Tire
Sun/Moonroof

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