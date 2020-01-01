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2009 Hyundai Elantra

Touring 4DR WGN

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2009 Hyundai Elantra

Touring 4DR WGN

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$4,500

+ taxes & licensing

  • 156,000KM
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  • Listing ID: 4460739
  • Stock #: KMHDC85EX9U047579
  • VIN: KMHDC85EX9U047579
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Black
Body Style
Wagon
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED !!! ONE OWNER. ACCIDENT-FREE.

EXCELLENT CONDITION. 2 MONTHS FREE WARRANTY FOR ENGINE!!!!!

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Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
Seating
  • Folding Rear Seat
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
Safety
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
Additional Features
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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